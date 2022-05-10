РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ.

Власти Великобритании добавили в санкционный список организаций две крупные российские компании, которые занимаются разработкой микросхем. Речь о Baikal Electronics и MCST (Московский центр технологий SPARC). Что это означает? Если в нескольких словах - то, что Россия полностью отключается от процессоров ARM.

Baikal Electronics и MCST уже не смогут приобрести лицензии ARM на собственные чипы. Страна в условиях столь жестких санкций фактически лишается возможности вовлечь в процесс производства литейные заводы за пределами территории РФ. Но даже если данный вопрос будет решен и решено будет наладить производство в самой России в обход соблюдающих санкции литейные заводы, это будет шаг в технологическую отсталость.

Как пишет издание «Мегаобзор» , производство в России сейчас может производить чипы только по 90-нм техпроцессу, на который Запад перешел еще с 2006 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей