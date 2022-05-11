Жители Дагестана «пообщались» в петербургской коммуналке при помощи ножа, после чего отправились в полицию

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Жители Дагестана «пообщались» в петербургской коммуналке при помощи ножа, после чего отправились в полицию
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Калининском районе Санкт-Петербурга правоохранители приступили к выяснению обстоятельств конфликта, произошедшего между уроженцами Северного Кавказа, после которого один из его участников попал в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки.

Инцидент произошёл в коммунальной квартире на улице Демьяна Бедного накануне. Сотрудников полиции вызвали медики, которые в начале пятого утра госпитализировали двадцатипятилетнего мужчину с ножевыми ранениями. В клинику пострадавшего доставили его приятели.

Отправившись на место происшествия, полицейские застали в квартире шестерых земляков порезанного пациента. Возраст приезжих – от двадцати трёх до тридцати восьми лет. После обстоятельной беседы с мужчинами сотрудники полиции задержали двадцатисемилетнего жителя Дагестана, который якобы взялся за нож в ходе нетрезвого выяснения отношений.

Подозреваемого изолировали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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