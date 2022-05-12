Еще двое военных из Новосибирской области погибли в Украине

С Украины, где идет «спецоперация», продолжают поступать «похоронки» семьям погибших русских солдат. Еще две недавно получили в Новосибирской области. Стало известно о гибели в Украине Константина Краснова и Дмитрия Пака. Об этом пишет информационный ресурс «Прецедент ТВ» .

Младший сержант Константин Краснов погиб в возрасте 22 лет. По информации журналистов, в 2018-2019 году он был солдатом срочной службы, а в 2020-м решил стать контрактником. Документ был подписан сроком на три года.

В рамках контрактной службы с 26 июня по 19 ноября 2021 года Краснов был в составе миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

Смерть настигла младшего сержанта 22 апреля в населенном пункте Рубцы, что в Донбассе. Похоронили его в Новосибирске.

А сегодня в Бердске в последний путь будут провожать капитана войск специального назначения Дмитрия Пака. Потомственный военный, который принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ливии, погиб на территории соседнего государства 6 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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