В Украине заявили о переговорах с Россией по выводу военных с «Азовстали»

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,
Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. «В
Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого
Несколько лет подряд Россия занимается развитием собственного производства и делает акцент на импортозамещении. Существенным подспорьем в этом
Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой
Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании
Запад подумывает над тем, как помочь Украине выйти победительницей в ходе вооруженного противостояния с Россией, так как поставки вооружения ситуацию
Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически
Большая часть Мариуполя сейчас контролируется российскими войсками, однако украинские морпехи и националистические батальоны все еще держат оборону в
Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11
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