В Украине заявили о переговорах с Россией по выводу военных с «Азовстали»

Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, сообщила о том, что Киев готов обменять российских военнопленных на раненых украинских военных, которые находятся на территории мариупольского завода «Азовсталь».

Переговоры между сторонами конфликта об эвакуации бойцов ВСУ с территории комбината ведутся в течение длительного времени, но пока видимым прогрессом не увенчались. ВСУ рассматривают несколько сценариев вывода военных, в том числе дипломатический и политический пути. В то же время российская сторона настаивает на том, что выйти защитники Украины с «Азовстали» смогут только если сдадутся в плен.

По словам Верещук, переговоры Киева и Москвы практически на тупиковой стадии, поскольку РФ не была согласна ни на один из предложенных Украиной вариантов.

Москва отвергает процедуру extraction, которую могли бы провести третьи страны. Украинские военные на «Азовстали» категорически не согласны сдаваться в плен и заявляют, что будут до конца держать оборону.

Правительство Украины работает над вариантом, который бы устроил обе стороны конфликта.

«В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору, в то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», – заключила Ирина Верещук.

Ранее сообщалось о том, что с «Азовстали» удалось провести эвакуацию гражданских.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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