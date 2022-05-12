ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому

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ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о чрезвычайном происшествии с годовалым мальчиком, проживающим в деревне Бережки Волховского района Ленинградской области. Ребёнок, впавший в кому по неизвестной причине, был госпитализирован в местную больницу, причём результаты исследования биоматериалов показали наличие наркотических веществ в организме пострадавшего.

Бригада скорой помощи госпитализировала мальчика во вторник ночью, результаты анализов были готовы накануне днём. В крови малыша выявили следы наркотика растительного происхождения. Пока неизвестно, каким образом ребёнок мог контактировать с запрещёнными веществами.

На данный момент информации об условиях, в которых проживает несовершеннолетний, практически нет. Сообщается лишь о том, что семья неполная: тридцатиоднолетняя женщина воспитывает троих детей, все они имеют разные фамилии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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