Из петербургского железнодорожного депо украли тридцать печек-буржуек

В Северной столице из железнодорожного депо исчезли три десятка печек-буржуек. Ущерб от хищения составил порядка двухсот тысяч рублей. Как выяснилось, глаз на имущество организации положил её же молодой сотрудник.

Сегодня пресс-служба Управления Министерства внутренних дел на транспорте по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила детали схемы, которую использовал для кражи двадцатидвухлетний предприимчивый работник депо. Молодой человек привлёк водителя грузовика и грузчиков для вывоза печек с территории, после чего реализовал похищенное.

Невольные соучастники были не в курсе реальной подоплёки происходящего: подозреваемый ввёл их в заблуждение, воспользовавшись служебным положением. Сейчас похититель находится под подпиской о невыезде в статусе фигуранта уголовного дела, возбуждённого по факту кражи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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