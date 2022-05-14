Очередные «банковские работники» выманили у пенсионера из Ленинградской области без малого два с половиной миллиона рублей

Ещё один доверчивый пенсионер из Ленинградской области лишился своих накоплений после телефонного разговора с аферистами. По факту мошенничества на сумму около двух с половиной миллионов рублей правоохранители возбудили уголовное дело.

Накануне днём в отделение полиции поступило заявление от семидесятилетнего жителя Выборга. Пожилой мужчина рассказал о том, что в период с девятого по тринадцатое мая ему поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником безопасности «Почта Банка». Собеседник смог убедить пенсионера в неких мошеннических действиях, которые якобы производят с его счётом какие-то неизвестные злоумышленники. Со слов звонившего, деньги необходимо было перевести на резервный счёт во избежание неприятных последствий.

Пенсионер, поверивший словам «работника банка», отправился в «Связной» и перевёл свои сбережения на указанные ему счета. После того как мужчина понял, что его обманули, он отправился к полицейским. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи сто пятьдесят девятой УК РФ, гласящей о мошенничестве в особо крупных размерах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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