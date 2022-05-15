Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

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Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

В Мариуполе с помощью танков и пехоты российские подразделения начали штурмовать не сходящий с новостной ленты металлургический комбинат «Азовсталь». Об этом сообщает ИА «Русская весна».

Информация о штурме поступила от украинских бойцов полка Азов (запрещенная в России экстремистская организация), которые сейчас укрываются в подвалах внутри завода. Так, они сообщили о многочисленных мощных взрывах на поверхности «Азовстали». По предположениям украинцев, российские войска сейчас штурмуют металлургический комбинат, используя авиабомбы, танки и пехоту.

Напомним, бои за территорию этой промзоны начались еще 18 марта. На днях стало известно о ряде успешных операций ВС РФ, благодаря которым азовцы остались без своих постов наблюдения, а также без удобных позиций на горах из шлака, с которых они вели огонь по противнику.

Сейчас, по мнению политолога Марата Баширова, самое время приступать к штурму «Азовстали»: 

«Если на территории комбината больше нет мирных жителей, то ждать больше не чего нужно штурмовать. Задействовано все, пехота, самолеты, танки».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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