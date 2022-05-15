Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву
Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом
Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли
Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру». Речь о
В России продолжают обсуждать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины, где ВС с 24 февраля проводят «специальную военную
На Украине заявляют, что только 40% выпущенных из России ракет попадают по целям. В Киеве считают, что высокоточные «Калибры» и другие вооружения у
Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, сообщила о том, что Киев готов обменять российских военнопленных на раненых украинских военных, которые
Не менее шести Boeing E-4B ВВС США, которые принято называть самолетами Судного дня, внезапно были подняты в воздух и показались в небе над северной
На территории Харьковской области Украины посреди поля рухнул самолет. Произошло это совсем недавно, сообщает портал Авиа.Про и публикует видео с
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