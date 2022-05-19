Лавров предположил, что Галкину за его откровенную антироссийскую позицию могли заплатить

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Лавров предположил, что Галкину за его откровенную антироссийскую позицию могли заплатить
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Фото из открытых источников

Муж Примадонны продолжает «ловить тапки». Теперь живо обсуждается новость о том, что озвучивая свою антироссийскую позицию, он якобы руководствуется вовсе не идейными соображениями, а просто отрабатывает западные деньги.

Максим Галкин осудил спецоперацию России на территории Украины в первый же ее день. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми-двойняшками артист поспешил уехать из родной страны, которая так его разочаровала. За почти три месяца СВО шоумен не изменил своей позиции и продолжает высказываться с критикой.

Однако такая, отличающаяся от большинства точка зрения, стоила артисту как минимум спокойствия. СМИ начали обрушиваться на Макса Галкина. Нет-нет, вовсе не обвинениями в том, что он не поддерживает СВО. Публикации и телеэфиры - из разряда обличающих. Например, небезызвестная Симоньян опустилась до банальных оскорблений. Заявив, что она больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и российскую армию», назвала его «геем» и «мразью».

Многие новостные ресурсы рассказали своим читателям, как тяжело придется шоумену жить за границей, ведь гастролировать в России он больше не сможет. Да и Первый канал его больше не будет кормить. Но Галкин пока на жизнь не жалуется. Он с успехом гастролирует в Израиле, концерты проходят с аншлагами. В общем, на хлеб с маслом ему, Алле и детям хватит. Максим это явно дал понять в одном из роликов, выложенных в социальной сети, которая в РФ уже запрещена.

Недавно в ряде СМИ вышли новости, вроде как никоим образом не связанные с его далеко не патриотической позицией и СВО. Так, «ЭГ» написала о брате Максима Дмитрии, обосновавшемся в Израиле. Он, как утверждается, заработал миллиарды на оружии. А теперь вот очередь дошла до самого шоумена.

Промоутер Сергей Лавров предположил, что шоумену за откровенную антироссийскую позицию могли заплатить страны Запада.

«Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая», — приводит слова Лаврова «Экспресс газета».

И хотя это всего лишь предположение, новость очень быстро была растиражирована. А если на белое сто разных людей скажет, что это черное, сто первый человек поверит, что так оно и есть на самом деле...

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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