Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил серьезные кадровые промахи, что может в скором времени стоить ему должности. Так, в Смольном активно
Популярность формирования военных профессионалов «ЧВК Вагнера» возросла среди либерального населения. Недавно был проведен соцопрос о том, кто должен
За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где
Вблизи границы России с Финляндией появилось не менее двух дивизионов ОТРК «Искандер». В этом районе несколько часов назад были замечены как минимум
В Сети продолжают активно анализировать снимки, на которых запечатлена уничтоженная на территории Украины военная техника при попытке переправиться
В отечественном медиапространстве начали говорить не только об успехах ВС РФ на территории Украины, но и о сложностях, с которыми пришлось
На фоне скорого вступления Финляндии в НАТО начинают звучать очень жесткие заявления с разных сторон. Посылаются и сигналы. Россия, как сообщил ряд
На вооружении ВВС Украины оказалось гораздо больше боевых самолетов, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает онлайн-ресурс Авиа.про. По мнению
Президент России Владимир Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе «на уровне бригадного генерала». Об этом идет речь в
Военный эксперт Дмитрий Литовкин, анализируя боевые действия на территории Украины в беседе с «Российской газетой», заявил о том, что опасно
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