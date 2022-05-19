Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

Согласно информации, озвученной осведомлёнными источниками со ссылкой на письмо директора предприятия и вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» Евгения Шепелева, руководством автомобильной корпорации ещё не принято окончательное решение о возможном простое завода в течение года, как озвучивалось ранее.

В своём письме Шепелев подчёркивает, что данные слухи базировались на заявлении директора Ниссана Макото Учиды, но, по мнению респондента, растиражированная журналистами фраза была вырвана из контекста и существует множество вариантов дальнейшего развития событий. При этом, добавил автор письма, определённости в данном вопросе нет. Все решения принимаются исходя из текущей ситуации с учётом нехватки комплектующих, а также воздействия внешних факторов.

В письме топ-менеджера особо отмечен тот факт, что главный акцент компания делает на сотрудниках предприятия и их безопасности, кроме того, у компании есть обязательства по сохранению рабочих мест перед руководством нашей страны.

Напомним, что во время остановки работы завода его сотрудники получают две трети своей обычной заработной платы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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