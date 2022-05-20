Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк

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Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк
Украина
Фото из открытых источников

Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с военно-морской базы в Норфолке в сторону Атлантики. Изначально предполагалось, что военные поставки начнутся не ранее июля, но сегодня можно сказать, что уже в начале будущего месяца Киев примет первую американскую боевую технику.

Как стало известно, вооружение действительно загружалось на борт судна «Lewis and Clark», после чего корабль вошел в воды Атлантического океана и уже направляется в сторону Европы. При этом Вашингтон никаких официальных заявлений на этот счет не делал. Это связано с тем, что  США пытаются сохранить в тайне поставляемые Киеву вооружение и технику.

Есть информация о том, что США направили на Украину еще 18 легких гаубиц M777, контрбатарейные радары, а также управляемые боеприпасы, которые могут быть доставлены на Украину морским путем через одну из европейских стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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