На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

Image 16+
На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Правительственная комиссия регионального развития Российской Федерации поддержала заявку руководства Северной столицы на получение восьми миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства двух веток метрополитена – рассказали в пресс-службе Санкт-Петербурга.

Как уточнили в Смольном, выделяемые средства направят на реализацию двух проектов развития транспортной инфраструктуры города: на Красносельско-Калининской линии начнутся работы по прокладке путей от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», включая возведение электродепо «Красносельское», а на Лахтинско-Правобережном направлении будут вестись работы по строительству метро от станции «Спасская» до станции «Большой проспект». На первый проект Петербургу выделят 6,3 миллиарда, а на второй - 1,7 миллиарда рублей.

Сообщается о том, что сдача станций «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт» намечена на две тысячи двадцать четвёртый год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

Вчера, 21:38

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

19-05-2022, 13:48

Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых

16-05-2022, 10:23

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

10-05-2022, 14:53

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

4-05-2022, 19:38

Еврокомиссар Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут

3-05-2022, 10:28

В Петербурге 14% компаний хотят сократить зарплату своим сотрудникам

2-05-2022, 10:13

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки

29-04-2022, 09:43

Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

18-04-2022, 19:23

Глава Минэкономики Германии призвал экономить на энергии, чтобы не зависеть от РФ

15-04-2022, 09:58

Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

14-04-2022, 10:48

Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

9-04-2022, 13:18

Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций

8-04-2022, 09:43

Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

7-04-2022, 15:13

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

7-04-2022, 11:18

В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

6-04-2022, 12:13

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

5-04-2022, 13:08

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

28-03-2022, 17:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН
  • 24-05-2022, 10:28

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН,

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями
  • 24-05-2022, 17:53

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине
  • 24-05-2022, 09:33

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине

Вчера в Telegram-канале WarGonzo, принадлежащему российскому военкору Пегову, появилась информация о том, что в Павлоград Днепропетровской области

Проект «Горская»: уникальный IT-кластер может появится в Петербурге
  • 25-05-2022, 18:59

Проект «Горская»: уникальный IT-кластер может появится в Петербурге

Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании

Смольный опять уклонился от возможности восстановления Церкви Спаса Нерукотворного образа
  • Вчера, 20:41

Смольный опять уклонился от возможности восстановления Церкви Спаса Нерукотворного образа

Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот
  • 25-05-2022, 13:58

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность

Новости партнеров
Новости партнеров
Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России
  • 24-05-2022, 16:48

Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Западу не следует пытаться нанести поражение России. Лучше, по его мнению, переключить усилия в

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя
  • 24-05-2022, 14:43

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

Сегодня стало известно о том, что в ближайшее время главами Мариуполя и Санкт-Петербурга будет подписано соглашение, устанавливающее между городами

Турецкие военные прорвались через границу и заняли некоторые районы Сирии
  • Вчера, 08:58

Турецкие военные прорвались через границу и заняли некоторые районы Сирии

В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ
  • 24-05-2022, 22:03

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня Приморским районным судом вынесено