На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН,
Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.
Вчера в Telegram-канале WarGonzo, принадлежащему российскому военкору Пегову, появилась информация о том, что в Павлоград Днепропетровской области
Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании
Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический
Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Западу не следует пытаться нанести поражение России. Лучше, по его мнению, переключить усилия в
Сегодня стало известно о том, что в ближайшее время главами Мариуполя и Санкт-Петербурга будет подписано соглашение, устанавливающее между городами
В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону
Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня Приморским районным судом вынесено
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