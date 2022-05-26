На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

Правительственная комиссия регионального развития Российской Федерации поддержала заявку руководства Северной столицы на получение восьми миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства двух веток метрополитена – рассказали в пресс-службе Санкт-Петербурга.

Как уточнили в Смольном, выделяемые средства направят на реализацию двух проектов развития транспортной инфраструктуры города: на Красносельско-Калининской линии начнутся работы по прокладке путей от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», включая возведение электродепо «Красносельское», а на Лахтинско-Правобережном направлении будут вестись работы по строительству метро от станции «Спасская» до станции «Большой проспект». На первый проект Петербургу выделят 6,3 миллиарда, а на второй - 1,7 миллиарда рублей.

Сообщается о том, что сдача станций «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт» намечена на две тысячи двадцать четвёртый год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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