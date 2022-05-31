Представители Росприроднадзора прокомментировали массовую гибель рыбы в петербургских реках и каналах

День города для петербургских чиновников в этом году прошел с размахом. Власть имущие устроили элитную вечеринку в стенах Мариинского дворца. По
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте
Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что стороны конфликта на Украине пока не
В ЛНР выступили с опровержением растиражированной многими СМИ и военкорами в Телеграм-каналах информации о том, что Северодонецк перешел под контроль
Некая жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании малознакомым человеком. Со слов девушки,
Начало трудовой недели выдалось беспокойным для жителей Мурино, заметивших гуляющую по улицам города с предметом, похожим на гранатомёт. Заметив юную
Участник семейно-воспитательного конфликта, вспыхнувшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, отправился на больничную койку за чересчур
Разговоры о крахе НАТО и вступлении Турции в ОДКБ - из «абстракции сказок». К такому выводу пришел экономист и публицист Михаил Хазин, информирует
В Украине средствами тяжелой артиллерии был разбит полевой лагерь, на территории которого находилось большое количество военной техники. Речь
Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему Авдеевка все еще находится под контролем ВСУ, а российские войска не могут занять город и оттеснить
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