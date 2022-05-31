Представители Росприроднадзора прокомментировали массовую гибель рыбы в петербургских реках и каналах

На прошлой неделе жители Северной столицы обратили внимание на массовую гибель рыбы в петербургских водоёмах. По мнению специалистов Росрыболовства, мёртвой рыбой оказался прилов ерша после добычи корюшки, проводимой рыбколхозом имени Ленина.

Со своей стороны на эту тему высказался и Росприроднадзор, в лице заместителя главы своего Северо-Западного управления Елены Таргоний. В официальном письме за её подписью, направленном «Невским новостям», чиновница обратила внимание на то, что в месте локализации замора рыбы отсутствуют источники загрязнения водоёмов сточными водами. В частности, речь идёт об участке между Гренадёрским и Самсониевским мостами вдоль Петроградской набережной.

Как следует из письма Таргоний, в Росприроднадзор не поступало никакой информации о нарушениях природоохранного законодательства, которые могли стать причиной массовой гибели рыбы. Сообщения же о самом факте замора ведомство передало для проверки в Росрыболовство.

В то же время стало известно, что в связи с гибелью рыбы в Фонтанке заведено административное дело, так как этот факт был подтверждён специалистами. Что же касается сообщений о заморе представителей фауны в Большой Невке, то данная информация подтверждена не была.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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