День города для петербургских чиновников в этом году прошел с размахом. Власть имущие устроили элитную вечеринку в стенах Мариинского дворца. По
На вознаграждение чиновников Смольного из городского бюджета ежегодно будет уходить примерно на 9 млрд рублей больше, если предложение губернатора
Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что стороны конфликта на Украине пока не
В ЛНР выступили с опровержением растиражированной многими СМИ и военкорами в Телеграм-каналах информации о том, что Северодонецк перешел под контроль
Начало трудовой недели выдалось беспокойным для жителей Мурино, заметивших гуляющую по улицам города с предметом, похожим на гранатомёт. Заметив юную
Участник семейно-воспитательного конфликта, вспыхнувшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, отправился на больничную койку за чересчур
В Украине средствами тяжелой артиллерии был разбит полевой лагерь, на территории которого находилось большое количество военной техники. Речь
Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему Авдеевка все еще находится под контролем ВСУ, а российские войска не могут занять город и оттеснить
По сообщению ряда средств массовой информации, на вооружении ВВС Украины все еще находятся порядка 200 боевых вертолетов и самолетов. И эта
Разговоры о крахе НАТО и вступлении Турции в ОДКБ - из «абстракции сказок». К такому выводу пришел экономист и публицист Михаил Хазин, информирует
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