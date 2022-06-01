Губернатор Санкт-Петербурга увеличил плату соцнайма жилья более чем в два раза

Парламент Северной столицы утвердил в первом чтении документ, переданный на его рассмотрение городским правительством. Речь в нём идёт о повышении платы за наём социального жилья. Предыдущее изменение этой цены произошло в Петербурге в две тысячи десятом году.

Согласно утверждаемому законопроекту, предложенному губернатором Александром Бегловым, стоимость метра жилья, взятого в социальный наём, поднимается с четырёх рублей четырнадцати копеек до десяти рублей восьмидесяти копеек.

Как заявил спикер Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский, подобные темы нельзя затягивать на столь длительные сроки, плата должна соответствовать расценкам текущего момента. С его слов, льготные группы населения должны быть учтены другими нормативными документами, и они получают соответствующие льготы. В конце своей речи Бельский добавил, что данный вопрос «не надо политизировать».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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