На вознаграждение чиновников Смольного из городского бюджета ежегодно будет уходить примерно на 9 млрд рублей больше, если предложение губернатора
В городе Карачаевск проходит прощание с выдающимся летчиком-асом, генерал-майором авиации Канаматом Боташевым, погибшим при исполнении воинского
Над Восточной Украиной минувшей ночью средствами ПВО был сбит неизвестный истребитель, летевший на большой высоте. Об этом сообщает информационный
На прошлой неделе жители Северной столицы обратили внимание на массовую гибель рыбы в петербургских водоёмах. По мнению специалистов Росрыболовства,
Парламент Северной столицы утвердил в первом чтении документ, переданный на его рассмотрение городским правительством. Речь в нём идёт о повышении
В Украине средствами тяжелой артиллерии был разбит полевой лагерь, на территории которого находилось большое количество военной техники. Речь
Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему Авдеевка все еще находится под контролем ВСУ, а российские войска не могут занять город и оттеснить
По сообщению ряда средств массовой информации, на вооружении ВВС Украины все еще находятся порядка 200 боевых вертолетов и самолетов. И эта
Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть в распоряжении ФРГ - IRIS-T. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц во
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что мягкой силы недостаточно для поддержания безопасности в Европе и урегулирования
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