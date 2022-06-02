В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии, обвиняемого на родине в оскорблении президента

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В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии, обвиняемого на родине в оскорблении президента
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Белорусского психолога Андрея Русских накануне заключили под стражу решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Его адвокат рассказала о намерении обжаловать данное решение, в противном случае гражданин Белоруссии останется под арестом до шестого июля.

На родине арестованному инкриминируют преступления, связанные с публичным оскорблением президента и умышленным разжиганием социальной вражды. Дела были возбуждены на основании комментариев, опубликованных психологом в социальных сетях.

Со слов адвоката, мужчину задержали двадцать восьмого мая на Московском вокзале Северной столицы, до того момента её подзащитный якобы не знал о том, что находится в розыске.

По данным источников, задержанный гражданин соседнего государства проживает на территории России с конца прошлого года. Он является консультантам по тревожно-фобическим расстройствам и выпустил несколько книг на эту тему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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