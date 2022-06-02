Санкт-Петербургский суд оштрафовал парк, в котором шестилетняя посетительница сломала ногу

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Санкт-Петербургский суд оштрафовал парк, в котором шестилетняя посетительница сломала ногу
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Северной столице закончилось рассмотрение гражданского иска, связанного с травмой, которую получила юная петербурженка, находящаяся в одном из городских парков отдыха. Интересы пострадавшей представляла общественная организация защиты прав потребителей «Фактор», ответчиками выступили компании «Лето парк» и «Ингосстрах».

Согласно материалам дела, около года назад девочка находилась на дне рождения друга, организованном в парке отдыха. Во время катания детей с горки обеспечивающий безопасное приземление мат съехал, образовав ступеньку. Девочка налетела на препятствие и заплакала. Её мать обратилась к администратору с просьбой позвать медиков, однако дежурных врачей на месте не оказалось.

В итоге ребёнку потребовалось долгое лечение и реабилитация в крымском санатории. Когда мать девочки обратилась к администрации парка с просьбой о компенсации расходов, её просьбу переадресовали «Ингосстраху», а те, в свою очередь, отказались считать сломанную ногу страховым случаем.

Рассмотрев дело, суд взыскал со страховщиков около ста пятнадцати тысяч рублей в качестве компенсации лечения и возмещения морального вреда. Организацию, представляющую парк отдыха, оштрафовали на двадцать восемь с половиной тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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