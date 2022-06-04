За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии

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За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне сорокалетняя жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного мужа. По словам женщины, её пятидесятитрёхлетний супруг, являющийся гражданином Японии, применяет для воспитания детей слишком нестандартные методы.

Со слов заявительницы, выходец из Страны восходящего солнца частенько занимается рукоприкладством, а также использует психологический прессинг при общении с детьми, которых у пары трое. Возраст несовершеннолетних – от четырнадцати до семнадцати лет.

Семья состоит в браке с две тысячи семнадцатого года и проживает на съёмной квартире. Мужчина работает шеф-поваром в пятизвёздочном отеле, довольно известен среди коллег, находится и работает на территории России вполне легально.

Полицейские задержали чересчур сурового родителя на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье об истязаниях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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