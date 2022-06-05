ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Информация об этом появилась в телеграм-каналах, а позднее ее подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

Сразу несколько ракет попали по объектам на территории Днепровского и Дарницкого районов. Сообщалось о попадании в районе Дарницкого железнодорожного вокзала.

Кадры пролета ракет и поражения целей сняли очевидцы. Судя по видео, которые появились в Сети, после поражения ракетами в городе начались пожары.

Уже появилась информация о том, что удар наносили ракетоносцы-бомбардировщики ракетами Х-101. В Генштабе ВСУ уже заявили, что ракетные удары поразили военную и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины с ракетных и авиаударов ранним утром 24 февраля. «Военная спецоперация» длится уже более 100 дней. Тем не менее, Запад и далее поставляет Украине вооружение. В НАТО говорят о том, что целью блока является ослабление России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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