Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Информация об этом появилась в телеграм-каналах, а позднее ее подтвердил и мэр Киева Виталий
Близкий друг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова журналист-иноагент Александр Невзоров* получил украинское гражданство. Соответствующий
Судебное заседание в Гагаринском районном суде города Москвы по иску предпринимателя Евгения Пригожина прошло 3 июня 2022 года. Иск бизнесмена был
Бойцы «ЧВК Вагнера», которые, согласно открытым источникам, уже засветились в Африке, Сирии и Донбассе, в последнее время все чаще фигурируют в СМИ.
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос агентства Reuters, журналисты которого решили «блеснуть честностью» и задать провокационные вопросы о
В Северной столице закончилось рассмотрение гражданского иска, связанного с травмой, которую получила юная петербурженка, находящаяся в одном из
Белорусского психолога Андрея Русских накануне заключили под стражу решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Его адвокат рассказала о
Накануне сорокалетняя жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного мужа. По словам женщины, её
Авианосец ВМС США Kearsarge прибыл в Швецию, где он примет участие в военных маневрах по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Об этом
Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии житель Колпинского района Санкт-Петербурга выйдет из больницы в статусе подозреваемого в смерти
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