Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

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Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии житель Колпинского района Санкт-Петербурга выйдет из больницы в статусе подозреваемого в смерти своей жены - об этом мужчина узнал накануне во время визита следователей. Супруга петербуржца скончалась два дня назад, на следующий день было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Мужчина находится на излечении в клинике с восемнадцатого мая. В тот день между супругами произошла ссора, закончившаяся рукоприкладством. Уйдя из дома,  глава семьи сел за руль и улетел в кювет, откуда попал на больничную койку с переломом бедра. Его жену также доставили в больницу с травмами головы, где она и рассказала медикам о полученных побоях.

На момент госпитализации состояние сорокачетырёхлетней женщины было удовлетворительное, к тому же, как выяснилось, скорая привезла её в приёмный покой в состоянии алкогольного опьянения. Однако, спустя некоторое время пациентке стало хуже, и она скончалась. Муж погибшей ранее уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей: за его плечами статьи о мелких кражах и задержание с наркотиками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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