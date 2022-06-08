Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель

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Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня ночью в деревне Энколово на территории Бугров во Всеволожском районе случился крупный пожар. Горел спа-отель «Охта SPA Resort», на ликвидацию огня у спасателей ушло более шести часов. По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших, но здание пострадало очень сильно.

По данным регионального главка МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного незадолго до девяти вечера. Примерно в течение часа пожар был локализован, однако полностью ликвидировать огонь спасатели смогли только в начале четвёртого ночи.

Как сообщили представители ведомства, информации о пострадавших на данный момент не поступало. По факту инцидента идёт проверка, на месте происшествия работают дознаватели из отдела надзора и профилактики Всеволожского района.

Ранее сообщалось о том, что площадь горения составила около девятисот квадратных метров. Столб дыма был виден за несколько километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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