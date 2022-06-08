В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ

Иеромонах Иоанн, лишённый священного сана, стал фигурантом дела, заведённого в связи с его публикациями, дискредитирующими ВС РФ. Необходимо отметить, что около двух месяцев назад представители РПЦ уже обращали внимание на активность своего бывшего служителя в медийном пространстве.

Сегодня осведомлённые источники со ссылкой на объединённую пресс-службу судов сообщили о том, что уголовное дело уже поступило в Калининский районный суд Северной столицы. Более подробную информацию, включая запрашиваемую для иеромонаха меру пресечения, ведомство предоставлять не стало.

Ранее появились сведения о задержании подозреваемого, которое произошло накануне по месту его жительства. Предварительно, основанием для пристального внимания правоохранителей к особе Иоанна стали видеоролики, выложенные им на YouTube.

Бывшему священнику пятьдесят четыре года. Из открытых источников известно, что в монашество он был пострижен в две тысячи одиннадцатом году. Спустя несколько лет у Иоанна возникли проблемы с СБУ Украины - служа в Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата, он разместил в сети пост с изображением Георгиевской ленточки. Скандал закончился административным делом и удалением «провинившегося» священника из епархии.

Два года назад подозреваемый вновь попал в центр скандала, уже будучи служителем Новосибирской епархии. Там его временно отстранили от служения за критику Главного храма ВС под Москвой.

В апреле этого года патриарх издал указ, лишающий Иоанна сана. Речь в нём шла о публикациях в соцсетях, формирующих недостоверную информацию о российских Вооружённых силах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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