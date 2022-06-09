Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ

Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело по статье, связанной с надругательством над государственной символикой Российской Федерации. Как сообщается, дело было возбуждено в связи с инцидентом, произошедшим в Выборгском районе Северной столицы.

Сам факт вандализма произошёл в минувший понедельник вечером. Примерно в десять часов на пульт дежурного поступил сигнал от женщины, ставшей свидетельницей того, как двое неизвестных мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, снимали государственный флаг с дома номер пятьдесят один, расположенного на проспекте Энгельса.

Через несколько минут один из мужчин был задержан сотрудниками полиции, снятый флаг у задержанного изъяли. Сейчас тридцатидвухлетний подозреваемый отпущен по обязательство о явке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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