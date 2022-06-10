В Петербурге за «минирование» Московского вокзала задержан бывший сотрудник ФСИН. Ранее мужчину судили за избиение несовершеннолетнего

Сегодня появились сообщения о задержании бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний Игоря Сотника.

Ранее это имя уже мелькало в сводках криминальной хроники: в две тысячи четырнадцатом году Сотник был осуждён за избиение дубинкой подростка, помещённого в воспитательную колонию в Колпино. Экс-надзиратель решил таким образом наказать молодого человека за пронос еды из столовой в отряд. На этот раз бывшего ФСИНовца заподозрили в отправке ложного сообщения о якобы готовящемся на территории Московского вокзала теракте.

Сам сигнал поступил в дежурную часть регионального управления МВД накануне вечером. Неизвестно, какими соображениями руководствовался пытавшийся устроить тревогу «минёр», передающий ложные сведения со своего личного телефона, но, связываясь с дежурным, он даже не пытался скрыть номер. Вскоре в квартиру тридцатичетырёхлетнего экс-надзирателя уже стучали сотрудники полиции.

Сейчас Игорь Сотник задержан. Пока в отношении скандально известного бывшего сотрудника ФСИН составлен только административный протокол, но у правоохранителей осталось к нему ещё довольно много вопросов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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