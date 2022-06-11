Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей

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Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей
Происшествия / В России
Фото из открытых источников

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал старшего оперуполномоченного службы собственной безопасности Федеральной службы безопасности по Самарской области капитана Ивана Гудкова по обвинению во взяточничестве.

Как говорится в решении, суд решил удовлетворить ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело возбуждено по части шестой статьи двести девяностой Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей срок наказания за получение взятки в особо крупном размере. Срок ареста – до восьмого августа.

Следствие считает, что в минувшем году сотрудник ФСБ пообещал ранее судимому самарскому предпринимателю за вознаграждение уладить проблемы с полицией. Коммерсант лично и через сестру Гудкова передал ему частями без малого два с половиной рублей.

Признавать свою вину обвиняемый отказался, заявив о том, что был оговорён бизнесменом. Как сообщает РИА «ФАН», в отношении последнего также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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