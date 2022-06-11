В Петербурге чересчур голодный посетитель заведения KFC пистолетом «убедил» сотрудников поторопиться с его заказом

Накануне ночью одного из клиентов сети KFC не удовлетворили правила внутреннего распорядка торговой точки. Дабы подстегнуть рвение её сотрудников, мужчина взялся за оружие.

О произошедшем инциденте с нервным покупателем полицейским рассказала девушка, обслуживающая заказ. Согласно графику, с половины первого до часа ночи в работе кафе предусмотрен технический перерыв. Как назло, именно в этот временной интервал к заведению на Бадаева, 2 подъехал «Мерседес» с областными номерами. На просьбу персонала подождать несколько минут до окончания перерыва, голодный клиент вытащил пистолет и потребовал немедленного обслуживания.

Съел ли мужчина предложенный ужин на месте, или же предпочёл наслаждаться куриными крылышками в более непринуждённой обстановке, девушка уточнять не стала.

Сейчас полицейские разыскивают бородатого брюнета, судя по всему, из южан, возрастом около тридцати лет, одетого в чёрные футболку и кепку. Правоохранителям очень хочется вручить ему «сдачу» - предъявить обвинение в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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