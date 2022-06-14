В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной

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В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Второй месяц подряд на одной и той же улице Санкт-Петербурга автомобилисты бьются в стены практически соседних домов. Сегодняшней ночью неаккуратный водитель «прорубил» окно в подвал.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло возле дома номер двадцать два на Большой Подъяческой улице. Автомобиль ударился в его стену с такой силой, что часть её рухнула, и сквозь образовавшийся пролом стало возможным заглянуть с улицы в подвальное помещение здания.

Напомним, что около месяца назад в нескольких десятках метрах от этого места уже произошла подобная авария. В тот раз уходивший от погони «Мерседес» влетел в дверь и стену дома на перекрёстке Большой Подъяческой и проспекта Римского-Корсакова.

Нужно отметить, что если первый водитель едва не заехал в помещение булочной, то на этот раз пострадал магазин, где продаются товары для кондитеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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