Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

Сегодня появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, оскорблявший девушку в автобусе - внимание хулигана привлёк цвет кожи пассажирки. Сейчас задержанный находится в отделении полиции, его дальнейшая судьба определится после проверки инцидента. Известно, что мужчине тридцать три года, проживает он в Петроградском районе Северной столицы.

Хулиганскую выходку запечатлела на видео сама девушка, двадцативосьмилетняя блогер. После первой попытки хамского обращения пассажирка пересела на другое место, промолчав, чтобы не провоцировать дебошира. Однако тот также пересел к ней и начал фотографировать объект своих насмешек на телефон. Случайный свидетель попытался вступиться за девушку, однако его попытка оказалась вялой и неудачной.

Изначально оскорблённая гражданка России не хотела обращаться в полицию, но позже передумала и написала по факту инцидента заявление в органы. Проверка продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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