Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск

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Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

ВСУ продолжают удерживать линию обороны Барвенково-Славянск. Этот рубеж является спасательным для Киева, поэтому переброска подразделений из Славянска в другие районы может привести к падению оборонительной линии.

Согласно последним данным, российские войска заняли Пашково и Курульку, что вынуждает солдат ВСУ усиливать оборонные рубежи вокруг Славянска и Краматорска. Если украинские военные не отступят, то могут оказаться в клещах. Российские войска находятся от Славянска на расстоянии в 12 километров с северо-восточного направления, а с северо-западного - на 23 км. Сейчас в городе находится около 20 тыс. мирных жителей из 100 тыс., проживавших там до боевых действий. Между тем страны Запада продолжают поставлять украинской армии вооружение, оказывая Киеву поддержку с целью восстановления территориальной целостности Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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