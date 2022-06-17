В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

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В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Красногвардейском районе Северной столицы накануне около часа ночи жители одного из многоквартирных домов по проспекту Косыгина услышали крики о помощи. Кричал окровавленный мужчина, сидевший на дереве.

На место происшествия вызвали полицейских и бригаду скорой помощи. Пострадавшего, спустившегося на землю, госпитализировали в семнадцатую горбольницу со множественными ножевыми ранениями. Согласно сообщениям источников, порезанный пациент успел перед этим сообщить правоохранителям о том, что с ним произошло.

Как оказалось, мужчина пригласил к себе в гости приятелей – двадцатишестилетнего гражданина Таджикистана и своего двадцатиоднолетнего земляка, приехавшего из Узбекистана. Совместные излияния закончились ссорой, в ходе которой гости взялись за ножи, однако хозяин успел ретироваться, выпрыгнув из окна на растущее рядом с домом дерево.

Подозреваемых задержали неподалёку от места происшествия и доставили в отделение. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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