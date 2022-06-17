В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

Руководитель СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров на полях ПМЭФ-2022 заключит соглашение о намерениях со Смольный на развитие
Сегодня появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, оскорблявший девушку в автобусе - внимание хулигана привлёк цвет кожи
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022)
ВСУ продолжают удерживать линию обороны Барвенково-Славянск. Этот рубеж является спасательным для Киева, поэтому переброска подразделений из
Сегодня появилась информация об указе, подписанном президентом США Джо Байденом, согласно которому Украине от Соединённых Штатов будет направлен
В Красногвардейском районе Северной столицы накануне около часа ночи жители одного из многоквартирных домов по проспекту Косыгина услышали крики о
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