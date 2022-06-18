500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

Минобороны России опубликовало данные о численности иностранных граждан, которые на территории Украины воюют против ВС РФ. В ведомстве ранее
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022)
ВСУ продолжают удерживать линию обороны Барвенково-Славянск. Этот рубеж является спасательным для Киева, поэтому переброска подразделений из
В Красногвардейском районе Северной столицы накануне около часа ночи жители одного из многоквартирных домов по проспекту Косыгина услышали крики о
Редакция портала «Петербург Ньюс» в свете проведения в городе международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратилась к предпринимателю Евгению
Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом
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