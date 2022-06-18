500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом соглашений составила около полутриллиона рублей.

Со слов Беглова, участие в работе мероприятия приняли более ста сорока стран и территорий. Как подчеркнул градоначальник, при подписании соглашений петербургские власти в первую очередь ориентировались не просто на привлечение инвестиций, а пытались привлечь инвесторов, которые дадут городу возможность развить существующие производства и создать высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места, делая упор на науку.

Напомним, по итогам прошлогоднего форума, при оценке объёма достигнутых Петербургом договорённостей, называлась сумма в шестьсот миллиардов рублей. В то же время необходимо учитывать, что конкретика документов различна. В качестве примера можно привести ситуацию с развитием территории «Горская». Подписанные год назад соглашения на двести тридцать шесть миллиардов рублей были разорваны, после чего к реализации планов относительно этой территории был привлечён новый инвестор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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