В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

Минобороны России опубликовало данные о численности иностранных граждан, которые на территории Украины воюют против ВС РФ. В ведомстве ранее
В Красногвардейском районе Северной столицы накануне около часа ночи жители одного из многоквартирных домов по проспекту Косыгина услышали крики о
Редакция портала «Петербург Ньюс» в свете проведения в городе международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратилась к предпринимателю Евгению
Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом
Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр»
Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой
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