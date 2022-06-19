В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой человек уже задержан и общается с правоохранителями.

Сообщение о нападении на перевозчика сотрудники полиции получили от самого пострадавшего днём семнадцатого числа. Мужчина рассказал о том, что примерно в половине второго часа дня неизвестные люди избили его возле второго корпуса дома номер один по улице Турку. Спустя некоторое время ситуация прояснилась, а затем всплыли более точные подробности скандала со стрельбой.

Около трёх часов дня пострадавшего отправили на госпитализацию - медицинский осмотр показал, что петербуржец ранен в живот. Помимо этого, у пациента диагностировали ожог второй степени, однако врачи расценили состояние мужчины как удовлетворительное. По уточнению представителей пресс-службы регионального главка МВД, в таксиста стреляли из сигнального устройства.

День спустя полицейские задержали подозреваемого – восемнадцатилетнего молодого человека, проживающего на улице Седова. В отношении стрелка возбуждено дело о хулиганстве, на данный момент он отпущен под обязательство о явке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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