Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели трёх человек – сообщили сегодня «Невские новости» со ссылкой на представителей Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Согласно материалам следствия, в июне прошлого года подозреваемый продал нескольким людям напитки, в состав которых входил метиловый спирт. Трое из клиентов, купивших «огненную воду», скончались, ещё один человек серьёзно пострадал.

После проведения серии сложных экспертиз, правоохранители смогли доказать причастность мужчины к совершённому преступлению. На сегодняшний день обвинительное заключение и уголовное дело направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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