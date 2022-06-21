Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

Image 16+
Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели трёх человек – сообщили сегодня «Невские новости» со ссылкой на представителей Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Согласно материалам следствия, в июне прошлого года подозреваемый продал нескольким людям напитки, в состав которых входил метиловый спирт. Трое из клиентов, купивших «огненную воду», скончались, ещё один человек серьёзно пострадал.

После проведения серии сложных экспертиз, правоохранители смогли доказать причастность мужчины к совершённому преступлению. На сегодняшний день обвинительное заключение и уголовное дело направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

19-06-2022, 19:08

В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

17-06-2022, 18:58

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

15-06-2022, 20:38

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной

14-06-2022, 20:28

В Петербурге чересчур голодный посетитель заведения KFC пистолетом «убедил» сотрудников поторопиться с его заказом

11-06-2022, 16:13

Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей

11-06-2022, 10:53

В Петербурге за «минирование» Московского вокзала задержан бывший сотрудник ФСИН. Ранее мужчину судили за избиение несовершеннолетнего

10-06-2022, 17:48

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ

9-06-2022, 15:28

В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ

8-06-2022, 20:48

Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель

8-06-2022, 12:13

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

6-06-2022, 15:08

Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

5-06-2022, 18:38

За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии

4-06-2022, 12:33

В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии, обвиняемого на родине в оскорблении президента

2-06-2022, 22:53

Санкт-Петербургский суд оштрафовал парк, в котором шестилетняя посетительница сломала ногу

2-06-2022, 22:53

Губернатор Санкт-Петербурга увеличил плату соцнайма жилья более чем в два раза

1-06-2022, 23:18

Представители Росприроднадзора прокомментировали массовую гибель рыбы в петербургских реках и каналах

31-05-2022, 21:03

В Ленинградской области прохожих чрезвычайно впечатлила девушка, гуляющая с контейнером от гранатомёта

30-05-2022, 18:53

Жительница Петербурга порезала брата ножом за рукоприкладство по отношению к своей дочери

30-05-2022, 17:58

Обвиняемый в изнасиловании житель Петербурга сам явился в полицию для дачи объяснений

29-05-2022, 21:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии
  • 18-06-2022, 12:23

МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии

Минобороны России опубликовало данные о численности иностранных граждан, которые на территории Украины воюют против ВС РФ. В ведомстве ранее

«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение
  • 18-06-2022, 13:50

«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение

Редакция портала «Петербург Ньюс» в свете проведения в городе международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратилась к предпринимателю Евгению

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга
  • 18-06-2022, 18:48

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки
  • 19-06-2022, 19:08

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой

Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии
  • 19-06-2022, 18:23

Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии

Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр»

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
  • Вчера, 23:38

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам,

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах
  • Вчера, 23:43

Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах

Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза». Применив боевую авиацию, патрульные катера