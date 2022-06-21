Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

Минобороны России опубликовало данные о численности иностранных граждан, которые на территории Украины воюют против ВС РФ. В ведомстве ранее
Редакция портала «Петербург Ньюс» в свете проведения в городе международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратилась к предпринимателю Евгению
Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом
Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой
Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр»
Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам,
Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза». Применив боевую авиацию, патрульные катера
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