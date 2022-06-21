MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

Как сообщил сегодня губернатор Северной столицы, в ходе работы Петербургского международного экономического форума общая сумма подписанных городом
Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой
Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр»
Ракетный удар ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза» стал неожиданностью для российского общества, вызвав небывалый резонанс. Особенно среди
Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза». Применив боевую авиацию, патрульные катера
Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели
Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам,
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