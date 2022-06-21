MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

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MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Ракетный удар ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза» стал неожиданностью для российского общества, вызвав небывалый резонанс. Особенно среди жителей Крымского полуострова. Сергей Аксенов даже был вынужден записать отдельное обращение, подчеркнув, что гражданским лицам опасность не угрожает.

Между тем удар по буровым установкам в Черном море стал ответом ВСУ за российские обстрелы нефтехранилищ и НПЗ, размещенных в разных регионах Украины.  В день обстрелов НПЗ украинский лидер заверил, что Украина не оставит данные удары без ответа, пишет «МК».

Буровые вышки, которые вчера атаковали ВСУ, до 2014 года были, как и Крым, украинскими. По версии украинской стороны, платформы использовались Москвой в военных целях - на них было размещено оборудование, позволяющее вести радиоэлектронную разведку и отслеживать ситуацию в акватории Черного моря.

Удар по объектам «Черноморнефтегаза» без ответа со стороны России не остался. Нанесен удар по аэродрому «Школьный» в Одессе. Утверждается, что именно с этого объекта взлетели бомбардировщики ВВС Украины, ударами которых были уничтожены нефтедобывающие платформы. В целом же, по утверждению украинского ОК «Юг», вчера Россией за 3 часа было выпущено по Одесской и Николаевской областях 14 ракет.

«Специальная военная операция» проводится Россией на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают оставаться верны курсу в поддержку Украины, добиваясь экономического уничтожения и полной изоляции России. Киеву обещают и далее помогать оружием и финансами.

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель в понедельник на пресс-конференции заявил, что складывается впечатление, что в ходе СВО Россия хочет уничтожить соседнее государство и украинцев как нацию. ЕС этого не допустит.

«Мы будем помогать Украине столько, сколько будет нужно», - заверил высокий представитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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