Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

О проблемах российской экономики рассказал экономист Виталий Калугин.

Он подчеркнул, что сейчас сырьевой экономической сектор находится в обреченном состоянии, пишет e1.ru.

По его мнению, сейчас слишком рано радоваться тому, что нефть и газ подорожали. Это является сигналом того, что в стране активно развивается «товарная экономика».

Комментируя в целом ситуацию, Калугин назвал ее даже хуже, чем во время советского периода. Происходящие в экономике процессы, по его мнению, возвращают ее к допетровской эпохе. Проблема России в том, что страна не производит ничего «серьезного» и переход к «товарной экономике», отметил экономист, это отложенная смерть.

Постепенно РФ, по его словам, исчерпает накопившиеся резервы, и тогда ситуация будет стремительно ухудшаться, поскольку страна будет лишена возможности привлекать новые инвестиции и современные технологии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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