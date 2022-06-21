Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

Петербургский таксист, решавший с пассажиром денежный вопрос, получил вместо денег выстрел в живот. Неплатежеспособный, но вооружённый молодой
Ракетный удар ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза» стал неожиданностью для российского общества, вызвав небывалый резонанс. Особенно среди
Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр»
Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели
О проблемах российской экономики рассказал экономист Виталий Калугин. Он подчеркнул, что сейчас сырьевой экономической сектор находится в обреченном
Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза». Применив боевую авиацию, патрульные катера
Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам,
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