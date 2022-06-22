Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

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Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Правоохранители Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием пятнадцатилетнего подростка, госпитализированного с пулей в ноге.

Скорую к пострадавшему вызвали около трёх часов ночи накануне. Раненый несовершеннолетний был доставлен в девятнадцатую детскую больницу с проспекта Космонавтов. Медики диагностировали у пациента пулевое ранение левой ноги и обнаружили инородный предмет в левой голени.

Во время операции по извлечению пули полицейские выяснили, что ранение ребёнок получил ещё днём девятнадцатого числа – во время прогулки по проспекту Космонавтов он случайно выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета.

Сейчас правоохранители устанавливают каким образом оружие оказалось в руках у подростка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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