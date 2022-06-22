Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

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Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны
Экономика / В России
Фото из открытых источников

В Государственной думе Российской Федерации прошло первое чтение законопроекта, предусматривающее засекречивание данных, касающихся государственных золотовалютных резервов. По итогам рассмотрения документ был одобрен депутатами.

Как отмечают источники, сразу после публикации закон вступил в силу. Принятие данной меры связано с обострением мировой политической ситуации – сообщает РИА «ФАН».

В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что в первую очередь он направлен на защиту информации о российских резервных запасах золота и валюты в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Напомним, ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев развеял опасения коллег по правительству, связанных с вывозом золотых запасов страны на территорию Великобритании. Со слов Моисеева, драгметалл не покидал российских хранилищ в течение семи последних лет. При этом, добавил замминистра, до сих пор наша страна лишь увеличивала соответствующие запасы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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