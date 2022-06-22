Ракетный удар ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза» стал неожиданностью для российского общества, вызвав небывалый резонанс. Особенно среди
Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели
О проблемах российской экономики рассказал экономист Виталий Калугин. Он подчеркнул, что сейчас сырьевой экономической сектор находится в обреченном
Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам,
Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза». Применив боевую авиацию, патрульные катера
Предпринимательница Виктория Моторенко освоила порядка 100 млн бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы, почти половина из которых была
Правоохранители Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием пятнадцатилетнего подростка,
Фракция «Единой России» Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила вновь ввести в учебных заведениях уроки по начальной военной
Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма
В Государственной думе Российской Федерации прошло первое чтение законопроекта, предусматривающее засекречивание данных, касающихся государственных
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