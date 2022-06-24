Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

В Сети появилось видео, на котором ЗРК «Бук», подавленный комплексом радиоэлектронной борьбы, наносит удар по своим же позициям. Об этом информирует
Средства массовой информации Великобритании печатают на своих страницах сведения о том, что, если на территории Донбасса будут расстреляны граждане
Предпринимательница Виктория Моторенко освоила порядка 100 млн бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы, почти половина из которых была
Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма
Правоохранители Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием пятнадцатилетнего подростка,
Фракция «Единой России» Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила вновь ввести в учебных заведениях уроки по начальной военной
В Государственной думе Российской Федерации прошло первое чтение законопроекта, предусматривающее засекречивание данных, касающихся государственных
Военная ситуация на Донбассе внушает нешуточные опасения у украинского командования по поводу возможного наступления российской армии на Харьковском
В Лондоне заявили, что Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины. Об этом говорят в британской разведке MI-6.
В Германии прошел опрос, который показал, как оценили влияние конфликта на территории Украины на отношения Германии и России. Так, согласно
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