Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

Жительница Калининского района Северной столицы написала заявление на свою сиделку, обвинив её в краже нескольких миллионов со своего банковского счёта.

Восьмидесятидевятилетняя пенсионерка обратилась к правоохранителям накануне около трёх часов дня. Женщина сообщила о том, что в сентябре-октябре прошлого года нанятая для ухода за ней сиделка якобы брала её мобильник и пользовалась мобильным приложением, тайком переводя себе сбережения хозяйки. Как рассказала петербурженка, всего за месяц с её счёта пропали денежные средства на общую сумму более трёх миллионов рублей.

В тот же день по подозрению в краже полицейские задержали сорокадевятилетнюю жительницу Мурино.

Возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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