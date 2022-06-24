Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

Image 16+
Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жительница Калининского района Северной столицы написала заявление на свою сиделку, обвинив её в краже нескольких миллионов со своего банковского счёта.

Восьмидесятидевятилетняя пенсионерка обратилась к правоохранителям накануне около трёх часов дня. Женщина сообщила о том, что в сентябре-октябре прошлого года нанятая для ухода за ней сиделка якобы брала её мобильник и пользовалась мобильным приложением, тайком переводя себе сбережения хозяйки. Как рассказала петербурженка, всего за месяц с её счёта пропали денежные средства на общую сумму более трёх миллионов рублей.

В тот же день по подозрению в краже полицейские задержали сорокадевятилетнюю жительницу Мурино.

Возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

Вчера, 19:48

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

22-06-2022, 13:08

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

21-06-2022, 00:33

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

19-06-2022, 19:08

В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

17-06-2022, 18:58

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

15-06-2022, 20:38

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной

14-06-2022, 20:28

В Петербурге чересчур голодный посетитель заведения KFC пистолетом «убедил» сотрудников поторопиться с его заказом

11-06-2022, 16:13

Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей

11-06-2022, 10:53

В Петербурге за «минирование» Московского вокзала задержан бывший сотрудник ФСИН. Ранее мужчину судили за избиение несовершеннолетнего

10-06-2022, 17:48

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ

9-06-2022, 15:28

В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ

8-06-2022, 20:48

Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель

8-06-2022, 12:13

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

6-06-2022, 15:08

Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

5-06-2022, 18:38

За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии

4-06-2022, 12:33

В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии, обвиняемого на родине в оскорблении президента

2-06-2022, 22:53

Санкт-Петербургский суд оштрафовал парк, в котором шестилетняя посетительница сломала ногу

2-06-2022, 22:53

Губернатор Санкт-Петербурга увеличил плату соцнайма жилья более чем в два раза

1-06-2022, 23:18

Представители Росприроднадзора прокомментировали массовую гибель рыбы в петербургских реках и каналах

31-05-2022, 21:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим
  • Вчера, 14:18

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим

В Сети появилось видео, на котором ЗРК «Бук», подавленный комплексом радиоэлектронной борьбы, наносит удар по своим же позициям. Об этом информирует

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве
  • Вчера, 16:33

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве

Средства массовой информации Великобритании печатают на своих страницах сведения о том, что, если на территории Донбасса будут расстреляны граждане

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств
  • 22-06-2022, 12:11

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств

Предпринимательница Виктория Моторенко освоила порядка 100 млн бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы, почти половина из которых была

Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России
  • 22-06-2022, 21:06

Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России

Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге
  • 22-06-2022, 13:08

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

Правоохранители Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием пятнадцатилетнего подростка,

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий
  • 22-06-2022, 19:18

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий

Фракция «Единой России» Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила вновь ввести в учебных заведениях уроки по начальной военной

Новости партнеров
Новости партнеров
Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны
  • 22-06-2022, 21:53

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

В Государственной думе Российской Федерации прошло первое чтение законопроекта, предусматривающее засекречивание данных, касающихся государственных

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области
  • 22-06-2022, 21:53

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области

Военная ситуация на Донбассе внушает нешуточные опасения у украинского командования по поводу возможного наступления российской армии на Харьковском

MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины
  • 23-06-2022, 12:43

MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

В Лондоне заявили, что Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины. Об этом говорят в британской разведке MI-6.

Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО
  • 23-06-2022, 09:58

Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО

В Германии прошел опрос, который показал, как оценили влияние конфликта на территории Украины на отношения Германии и России. Так, согласно