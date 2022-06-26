До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

С первого числа грядущего месяца в регионах России произойдёт ставшее уже традиционным увеличение тарифов на оплату коммунальных услуг. Санкт-Петербург не станет исключением: с июля месяца горожане станут платить за «коммуналку» на три с половиной процента больше, чем сейчас.

По сообщению источников, ссылающихся на информацию, озвученную заслуженным юристом страны Иваном Соловьёвым, среднее повышение тарифов в субъектах Российской Федерации составит от трёх до трёх с половиной процентов.

Напомним, федеральные власти устанавливают предельный процент роста расценок для каждого региона, а власти на местах уже сами определяют, на какую сумму вырастут платежи. Нужно отметить, что в Санкт-Петербурге «потолок» роста цен составлял 6,3%, а значит руководство города решило не поднимать стоимость услуг ЖКХ до максимально возможных значений. К примеру, в отличие от города на Неве, столичные власти увеличат суммы в платёжках сразу на шесть процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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