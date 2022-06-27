Для того, чтобы обратиться к врачам за помощью, раненый мужчина четыре часа добирался из Луги в Петербург

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Для того, чтобы обратиться к врачам за помощью, раненый мужчина четыре часа добирался из Луги в Петербург
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Около четырёх часов потратил на дорогу в больницу житель Ленинградской области, пострадавший в результате нападения неизвестного. ЧП произошло в Луге, а медицинскую помощь раненому оказывали уже в петербургской клинике.

Накануне около семи часов утра сотрудники полиции приняли сообщение от сорокасемилетнего мужчины, рассказавшего о том, что на улице Дмитриева в Луге между ним и неким гражданином вспыхнул конфликт. В ходе ссоры последний избил своего визави арматурным прутком, а затем выстрелил ему в голову из пистолета. После инцидента заявитель отправился в Петербург, где почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу, где медики диагностировали у поступившего пациента переломы нескольких рёбер, касательное огнестрельное ранение головы и другие травмы.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестного агрессора ищут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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