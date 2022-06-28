Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

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Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о том, что компания «Ниссан» решила не возобновлять производство на территории России как минимум в течение первой половины финансового года, который начался с первого апреля. Речь, в том числе, идёт и о петербургском предприятии, чья работа была приостановлена в марте – отмечают «Невские новости».

О данном решении руководства компании сообщили зарубежные новостные агентства, ссылаясь на заявление генерального директора корпорации Макото Утиды. Ранее Утида сообщал о возможной приостановке производства на более длительный срок, называя ориентировочной датой окончания простоя предприятия конец текущего года.

В то же время, в середине текущего месяца представители Смольного озвучивали информацию о том, что заводы иностранных автопредприятий высказали желание возобновить работу в штатном режиме.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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