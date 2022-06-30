ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

Американский институт изучения военных конфликтов ISW в новой сводке, посвященной ходу «военной спецоперации» РФ на территории Украины, указал, что РФ планирует захватить не только Донбасс.

Так, в сводке указано, что войска РФ заняли позиции вдоль трассы Е40, которая подходит к Бахмуту. Поэтому американские аналитики прогнозируют наступление на этот город. Идет наступление и на Славянск с Харьковской области.

Указано в сводке и о боях на север от Харькова. Это, полагают в ISW, указывает на планы РФ захватить не только Донбасс, но и другие территории Украины.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны заявляют о необходимости нанести поражение РФ и поэтому продолжают поставлять Украине вооружение. Звучат заявления о том, что Россия не будет идти на мирные переговоры, поскольку хочет захватить большую часть украинкой территории.

Поэтому Запад не только поставляет Украине вооружение, но и оказывает на российскую экономику санкционное давление, а также вводит ограничения на отрасли, связанные с военной промышленностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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