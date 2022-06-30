Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

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Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Озвученное ранее значение показателя среднего роста петербургских тарифов на «коммуналку» оказалось не точной. Вместо трёх с половиной процентов, его реальный размер составит около пяти процентов – в формулу подсчёта не был включена «мусорная» составляющая.

Напомним, с разрешения федерального правительства, Смольный мог увеличить суммы в приходящих горожанам счетах на 6,3%. В то же время чиновники города на Неве заявили, что цена коммунальных услуг будет увеличена всего лишь на 3,5%. Согласно прошлогоднему осеннему постановлению, с первого июля максимальной корректировке подвергнется плата за электроэнергию, коэффициент которой составит 5%, минимально подорожает вода – всего на 1,7%. При усреднении цифр получалось около 3,4%.

В тоже время, уже после выхода постановления было произведено утверждение тарифа на обработку мусора. Если в настоящее время он составляет 6.40 рубля за квадратный метр, или 969,70 рубля за кубометр, то в следующем месяце этот тариф вырастет более чем на двадцать пять процентов - до 8,32 рубля с квадратного метра (1260,43 за кубометр). В расчёты городского правительства эти цифры не включены, но они, по факту, меняют размер реального роста стоимости коммунальных услуг.

При этом сотрудники аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля заявили о том, что, даже с учётом вышесказанного, коррекция тарифов уложится в разрешённые федеральными властями параметры, и реальный рост тарифов составит около пяти процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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