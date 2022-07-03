Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер

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Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас правоохранители пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах несчастного случая.

Согласно сообщению, опубликованному в соцсети «Вконтакте» на официальной странице аварийно-спасательной службы Ленинградской области, неподалёку от деревни Мяглово, расположенной рядом с Мурманским шоссе во Всеволожском районе, автомобиль с пассажирами съехал в карьер и перевернулся на крышу. В ушедшей под воду иномарке находились трое мужчин, все они скончались на месте.

Спасатели Шлиссельбургского поисково-спасательного отряда извлекли из машины тела погибших и передали прибывшим на место аварии сотрудникам правоохранительных органов.

По неподтверждённым пока данным, возраст участников ДТП от тридцати до тридцати пяти лет, в настоящее время выяснением личности пострадавших занимаются полицейские.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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