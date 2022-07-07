Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании крупной суммы денег с местного жителя за повреждение мраморной скульптуры ангела на Красненьком кладбище. Иск в отношении вандала подала мать человека, на чьей могиле был установлен памятник.

Обратившаяся в суд женщина сообщила о том, что некий мужчина неоднократно повреждал и загрязнял скульптуру на могиле её сына. Ответчик не отрицал фактов порчи ангела, которые действительно имели место, однако по поводу суммы причинённого ущерба – более девятисот тысяч рублей – выразил своё несогласие. Кроме того, мужчина не счёл нужным явиться на заседание. В итоге действия петербуржца были признаны умышленными, и суд обязал его выплатить девятьсот двадцать четыре тысячи рублей в качестве компенсации причинённого ущерба, а также стоимости оценочной экспертизы. Помимо данной суммы ответчик должен будет внести ещё двенадцать тысяч рублей госпошлины.

Кстати, ранее за этот же поступок мужчине назначили полтора года исправительных работ с пятипроцентным удержанием зарплаты, плюс с него было взыскано семьдесят пять тысяч рублей компенсации морального вреда.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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