Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области.

Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в западной части Черного моря, пишет Авиа.про. Видео пожара на корабле сняли местные жители. При этом известно, что корабль атаковали, когда он был за пределами украинских территориальных вод.

Очевидцы рассказывают, что после попадания ракеты на корабле был сильный взрыв и начался пожар. По их словам, было слышно даже несколько взрывов.

О каком именно корабле идет речь, информации нет. Не сообщается также и о том, какая ракета попала в него.

Стоит отметить, что украинские корабли после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, порты не покидали. А учитывая то, что на вооружении ВСУ уже есть противокорабельные ракетные комплексы Harpoon, это вызывает опасения по поводу того, что украинские военные могли поразить еще один российский корабль.

К тому же сегодня уже сообщалось, что несколько часов до атаки над западной частью Черного моря находился американский военный патрульный противолодочный самолет P-8A. Он мог собрать информацию, необходимую для удара по кораблю.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей