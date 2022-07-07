Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

Image 16+
Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с Россией. В свою очередь, наша страна будет рассматривать возобновление диалога с Европой через призму возврата денег, замороженных на зарубежных счетах.

Со слов эксперта, если о причинах конфликта у мирового сообщества может быть различное мнение, то по поводу поведения западных стран соответствующие выводы уже сделаны – все поняли, что они готовы в любой момент по своему желанию отказаться от любых обязательств без оглядки на международное право, а на месте России может оказаться любая другая страна.

В дальнейшем же тема украденных у нашей страны денег перерастёт в очень серьёзную проблему для Евросоюза. Каким бы образом европейцы не распорядились российскими активами, отвечать за возврат средств придётся именно им. Как считает Джаралла, если власти РФ смогут донести эту мысль до еврокомиссии, то это станет серьёзным поводом для размышлений стран-участниц по поводу того, реально ли они хотят конфисковать российские деньги – приводит слова политолога РИА «ФАН».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

Сегодня, 18:48

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

26-06-2022, 22:58

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

22-06-2022, 21:53

Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

21-06-2022, 16:08

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

18-06-2022, 18:48

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с инициативой о повышении зарплат, выплачиваемых чиновникам, депутатам и самому губернатору

27-05-2022, 16:33

На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

26-05-2022, 21:38

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

19-05-2022, 13:48

Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых

16-05-2022, 10:23

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

10-05-2022, 14:53

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

4-05-2022, 19:38

Еврокомиссар Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут

3-05-2022, 10:28

В Петербурге 14% компаний хотят сократить зарплату своим сотрудникам

2-05-2022, 10:13

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки

29-04-2022, 09:43

Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

18-04-2022, 19:23

Глава Минэкономики Германии призвал экономить на энергии, чтобы не зависеть от РФ

15-04-2022, 09:58

Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

14-04-2022, 10:48

Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

9-04-2022, 13:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга
  • 5-07-2022, 16:56

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание « Фонтанка ». ЧП случилось

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга
  • 5-07-2022, 21:18

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу
  • Вчера, 15:33

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • Сегодня, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов
  • 5-07-2022, 23:13

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду
  • 4-07-2022, 23:23

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом
  • Вчера, 14:58

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
  • Вчера, 13:13

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • Сегодня, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • Сегодня, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании