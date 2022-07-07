Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с Россией. В свою очередь, наша страна будет рассматривать возобновление диалога с Европой через призму возврата денег, замороженных на зарубежных счетах.

Со слов эксперта, если о причинах конфликта у мирового сообщества может быть различное мнение, то по поводу поведения западных стран соответствующие выводы уже сделаны – все поняли, что они готовы в любой момент по своему желанию отказаться от любых обязательств без оглядки на международное право, а на месте России может оказаться любая другая страна.

В дальнейшем же тема украденных у нашей страны денег перерастёт в очень серьёзную проблему для Евросоюза. Каким бы образом европейцы не распорядились российскими активами, отвечать за возврат средств придётся именно им. Как считает Джаралла, если власти РФ смогут донести эту мысль до еврокомиссии, то это станет серьёзным поводом для размышлений стран-участниц по поводу того, реально ли они хотят конфисковать российские деньги – приводит слова политолога РИА «ФАН».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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