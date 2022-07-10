Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин увидел криминальный след в смерти Шатунова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сделал громкое заявление о смерти Юрия Шатунова. Артист увидел криминальный след в кончине известного артиста.

Страсти вокруг смерти певца не утихают. Не секрет, что поклонники умершего музыканта обвиняют Андрея Александровича в том, что именно он довел Шатунова до инфаркта судами за права на композиции «Ласкового мая».

«На самом деле Шатунова до смерти довели Кудряшов и Кузнецов. Не могу себе простить того, что позволил этим людям работать с группой», - жалуется он.

Разин имеет ввиду автора хитов группы Сергея Кузнецова и директора Аркадия Кудряшова в том, что именно они нанесли непоправимый ущерб здоровью артиста, который привел к трагическому уходу солиста группы. Якобы Кудряшов и Кузнецов, зная о проблемах со здоровьем Шатунова (проблемы с сердцем), вымотали исполнителя бесконечными концертами. Более того, они якобы якобы давали Юрию опасные стимулирующие препараты.

Заявление музыкального продюсера последние пока не комментировали.

Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» умер 23 июня в возрасте 48 лет. Скончался он от обширного инфаркта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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