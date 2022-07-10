Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в
В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате
Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего
Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение
Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и
Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт
Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в
Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают
По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с
Политолог Дмитрий Журавлев считает, что противостояние в Украине не приведет к применению ядерного оружия. По его мнению, этот вид оружия может быть
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