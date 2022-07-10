Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии

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Константин Меладзе и Вера Брежнева несколько месяцев назад переехали в Италию. Там у звездных супругов есть роскошная квартира. Вместе с младшей дочерью певицы Сарой они проживают в курортном городе Форте-деи-Марми. Однако инсайдерам удалось узнать, что продюсер перевез к себе троих детей от экс-жены Яны Сумм и ее саму.

Несмотря на то, что композитор давно не появляется на публике, в его жизни произошли изменения. Музыкант воссоединился с бывшей супругой Яной Сумм, от которой в 2013 году после развода ушел к Брежневой. Точно неизвестно, живут ли дети под одной крышей с отцом или Меладзе поселил родных на шикарной вилле на озере Гарда. Стоит сказать, что поклонники Веры очень переживают за артистку. Недоброжелатели поговаривают, что супруги переживают тяжелый семейный кризис и буквально находятся на грани развода.

Вера Брежнева и Константин Меладзе оформили свои отношения в Италии в 2015 году. Влюбленные тайную сыграли свадьбу и долго не афишировали отношения. Позже обманутая жена музыканта откровенно рассказала, что неверный супруг годами крутил роман на стороне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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