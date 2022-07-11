По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Image 16+
По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным чиновников, на данный момент приостановили работу семьдесят семь организаций, в незапланированные отпуска отправлены одиннадцать тысяч шестьдесят пять сотрудников. Ещё четыре тысячи девятьсот двадцать человек на восьмидесяти предприятиях трудятся неполный рабочий день.

Как заявили в Смольном, за истекший месяц число петербуржцев, находящихся в вынужденном простое, сократилось примерно в полтора раза – на десятое число прошлого месяца таковых насчитывалось пятнадцать тысяч пятьсот двадцать три человека, из-за экономических трудностей последнего времени не функционировали семьдесят восемь предприятий.

Изменение статистики связывают, в том числе, и с перезапуском торговых точек «Макдоналдса», работающих теперь под вывеской «Вкусно – и точка».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Вчера, 23:58

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

26-06-2022, 22:58

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

22-06-2022, 21:53

Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

21-06-2022, 16:08

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

18-06-2022, 18:48

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с инициативой о повышении зарплат, выплачиваемых чиновникам, депутатам и самому губернатору

27-05-2022, 16:33

На строительство Санкт-Петербургского метро выделят кредит в размере 8 миллиардов рублей

26-05-2022, 21:38

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

19-05-2022, 13:48

Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых

16-05-2022, 10:23

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

10-05-2022, 14:53

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

4-05-2022, 19:38

Еврокомиссар Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут

3-05-2022, 10:28

В Петербурге 14% компаний хотят сократить зарплату своим сотрудникам

2-05-2022, 10:13

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки

29-04-2022, 09:43

Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

18-04-2022, 19:23

Глава Минэкономики Германии призвал экономить на энергии, чтобы не зависеть от РФ

15-04-2022, 09:58

Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

14-04-2022, 10:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • 10-07-2022, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • Вчера, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • Вчера, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • Вчера, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
  • 10-07-2022, 11:08

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины
  • 10-07-2022, 14:09

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль

Новости партнеров
Новости партнеров
Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
  • 9-07-2022, 23:42

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
  • 9-07-2022, 16:34

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет
  • 10-07-2022, 15:15

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

Чешский журналист Милан Водичка в колонке издания iDNES.cz написал что случится, если Россия решит захватить Прибалтику. Эстония, Латвия и Литва

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • Вчера, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка