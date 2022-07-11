По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным чиновников, на данный момент приостановили работу семьдесят семь организаций, в незапланированные отпуска отправлены одиннадцать тысяч шестьдесят пять сотрудников. Ещё четыре тысячи девятьсот двадцать человек на восьмидесяти предприятиях трудятся неполный рабочий день.

Как заявили в Смольном, за истекший месяц число петербуржцев, находящихся в вынужденном простое, сократилось примерно в полтора раза – на десятое число прошлого месяца таковых насчитывалось пятнадцать тысяч пятьсот двадцать три человека, из-за экономических трудностей последнего времени не функционировали семьдесят восемь предприятий.

Изменение статистики связывают, в том числе, и с перезапуском торговых точек «Макдоналдса», работающих теперь под вывеской «Вкусно – и точка».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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