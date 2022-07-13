Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

В ночь с 12 на 13 июля Луганск сотрясли мощные удары с воздуха. Как выяснилось позже, они были нанесены Вооруженными силами Украины с помощью американских реактивных систем залпового огня Himars.

Результатом атаки украинской стороны стало уничтожение целой воинской части ПВО, главная задача которой состояла в прикрытии Луганска от ракет и воздушных ударов.

Первое официальное сообщение о массированном ракетном ударе по объекту противовоздушной обороны сделал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко (агентство Интерфакс опубликовало его около двух часов ночи). При этом сама атака, как отмечает «Лента», началась в понедельник в 23:35. Именно в это время были зафиксированы первые «прилеты».

До официального сообщения Марочко некоторые ТГ-каналы пытались убедить свою аудиторию, что взрывы в городе - результат работы ПВО, которая успешно сбила запущенные Украиной ракеты. Позже оказалось, что несколько Himars все-таки достигли цели.

Эксперты Avia.pro , в свою очередь, утверждают, что сейчас ситуация в городе, по всей видимости, носит критический характер. И в будущем может еще больше усугубиться.

«Если удары по районам развертывания средств ПВО ЛНР и ДНР продолжатся, это позволит ВСУ задействовать тактическое ракетное вооружение, способное наносить гораздо более серьезные удары», - заключили они.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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